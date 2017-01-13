Жанна Роштакова из группы "Лицей": причина смерти певицы стала известна СМИ (ФОТО)

Жанна Роштакова из группы "Лицей" погибла нелепой смертью, выяснили СМИ. Гибель девушки шокировала ее друзей и поклонников.

Жанна Роштакова: причина смерти артистки стала известна журналистам

Как писал TopNews, во Владивостоке на 34-м году жизни скончалась певица и бывшая солистка группы "Лицей" Жанна Роштакова. Первым трагическую новость опубликовал в соцсетях ее друг Прохор Шаляпин.

По словам артиста, за несколько часов до смерти Жанны он разговаривал с ней по телефону, и в ходе беседы певица поведала ему о намерении вернуться в Москву на ПМЖ.

"Видимо, это ужшкммт просто бытовой несчастный случай. Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо — может быть, она потеряла сознание, и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце. Ужасная смерть!" — рассказал Прохор Шаляпин изданию "Днир.ру".

Смерть певицы шокировала всех друзей и подписчиков певицы. Люди массово оставляют в ее соцсети комментарии о невосполнимой утрате и выражают свою скорбь.

Одна из подруг певицы написала, что не может говорить о Жанне в прошедшем времени, а другая приятельница отказалась верить в ее смерть.

Жанна Роштакова: биография

Жанна Роштакова являлась лауреатом Всемирной молодежной премии "Хрустальная нота" (1997). Победителем конкурса старшей вокальной категории "Утренняя Звезда" (1999) в Юрмале. Также она побеждала в конкурсе "Зажги свою звезду" (2000) в Москве, участвовала в отборочном туре конкурса "Юрмала – новая волна" (2003), была солисткой в группе "Лицей", членом Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы. В ее репертуаре песни на русском, украинском, английском, испанском и итальянском языках.