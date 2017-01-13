Певица Жанна Роштакова, экс-солистка группы "Лицей", умерла при загадочных обстоятельствах (ФОТО, ВИДЕО)

Жанна Роштакова умерла: причины смерти экс-солистки группы "Лицей" пока не называются.

Во Владивостоке на 34-м году жизни умерла бывшая солистка популярной в 90-х годах поп-группы "Лицей" Жанна Роштакова. Печальную новость сообщил в своем "Инстаграм" близкий друг покойной певицы, артист Прохор Шаляпин. По его словам, исполнительницы не стало буквально через несколько часов после того, как он поговорил с ней по телефону.

Жанна Роштакова. ФОТО

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Янв 11 2017 в 12:59 PST

"Мы дружили с 1999 года, с той самой «Утренней звезды», в которой Жанна тоже участвовала... Мы всегда были "на одной волне". Жанна была невероятной души человеком, талантливой певицей, яркой, красивой девушкой… Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды… Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моем сердце», – написал певец в микроблоге.

Фото опубликовано Zhanna (@roshtakovazhanna) Июл 12 2014 в 6:35 PDT

Подписчики Прохора Шаляпина в "Инстаграм" оставили множество комментариев, слов поддержки и соболезнований.

"Это просто ужасно", "Жизнь непредсказуема", "Все временно и так хрупко… Какая трагедия, когда уходят добрые, светлые, настоящие люди", "Сочувствую, очень грустно", – пишут фолловеры певца.

Жанна Роштакова. ВИДЕО