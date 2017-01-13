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Сирия пригрозила Израилю ответными мерами после авиудара по аэродрому (ВИДЕО)

Опубликовано 13.01.17 12:42 Сирия пригрозила Израилю ответными мерами после авиудара по аэродрому (ВИДЕО)

Тем временем в Сети появилось видео ракетного удара Израиля по Сирии.

Истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Меззе, который находится в 5 км от президентского дворца на юго-западе Дамаска. Об этом говорится в заявлении командования Вооруженных сил САР, переданном государственным телевидением, передает ТАСС.

По данным ВС, несколько ракет были выпущены в 00.25 по местному времени (01.25 мск) израильскими пилотами из оккупированного района Голанских высот к северу от Тивериадского озера. "Все они разорвались в окрестностях военного аэродрома, что ужшкммт вызвало пожар", - указывается в заявлении.

"Эта агрессивная акция стала отчаянной попыткой поднять моральный дух террористических формирований", - подчеркивается в документе. Командование ВС САР предупреждает Израиль о последствиях этого нападения и подчеркивает, что "сирийская армия будет продолжать вести войну против террористов до их полной ликвидации и отсечет руки, которые стоят за ними".

Видео с инцидентом уже попало на видео. Информации о жертвах и пострадавших нет, но агентство Reuters со ссылкой на сирийские СМИ сообщило, что в районе Эль-Мезза находилось большое число машин скорой помощи, сообщает "Корреспондент.нет".
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