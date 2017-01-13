YouTube шокировало ВИДЕО ужасной травмы хоккеиста "Слована"

На опубликованном на Ютуб видео запечатлен момент, после которого одного из лидеров "Автомобилиста" дисквалифицировали на три игры.

Хоккеист екатеринбургского клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев дисквалифицирован на 3 матча. Кроме того, его ждёт денежный штраф. Как говорится в официальном заявлении КХЛ, на основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК «Автомобилист» Анатолия Голышева наказание за атаку в голову или шею.

Голышев подвергся дисквалификации после матча с братиславским «Слованом». Нападающий гостей жестко встретил в чужой зоне форварда словаков Вацлава Недороста. Игрок долго не ужшкммт мог подняться со льда, и в итоге ему потребовалась помощь врачей.

Как рассказал "Лайфу" один из словацких журналистов, присутствовавший на игре, в сторону Голышева, который был удалён до конца матча, с трибун полетели монеты и плевки. А на официальной страничке "Слована" разъярённые фанаты призывали принять самые жёсткие меры вплоть до тюремного заключения.

YouTube ВИДЕО жуткой травмы хоккеиста "Слована"

«Негодование трибун во время игры и болельщиков "Слована" в Интернете мне понятны. Со стороны эпизод выглядел страшновато, особенно последствия столкновения. Но я встречал Недороста в корпус, не поднимая рук. Игрок только расстался с шайбой, и я имел право его атаковать. Нанести ему травму ни в коем случае не хотел. В любом случае, желаю Вацлаву скорейшего возвращения в строй и здоровья! Свои личные извинения также ему передалЯ встречал соперника в корпус, не поднимая рук. Игрок только расстался с шайбой, и я имел право его атаковать. Нанести травму Недоросту я ни в коем случае не хотел. Желаю здоровья Вацлаву», — заявил позднее Голышев, объясняя фол.

Теперь лидер "Автомобилиста" пропустит матчи команды с «Медвешчаком» (13 января), «Трактором» (17 января) и «Югрой» (19 января).