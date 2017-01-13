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На Камчатке возбуждено уголовное дело после гибели мужчины из-за инцидента со скорой

Опубликовано 13.01.17 10:28 На Камчатке возбуждено уголовное дело после гибели мужчины из-за инцидента со скорой

Пользователи Сети потребовали посадить автоледи, не пропустившую скорую на Камчатке. Также СМИ выяснили, где работает женщина.

Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти 21-летнего жителя Камчатки, которого не успели спасти из-за дорожного инцидента.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Камчатскому краю Елену Матафонову, уголовное дело возбуждено по факту несвоевременного оказания медицинской помощи. Статья "причинение смерти по неосторожности" предусматривает до двух лет лишения свободы.

По словам Митрофановой, следователи уже ужшкммт установили личности водителя и пассажира иномарки, в ближайшее время они будут допрошены.

Известно, что за рулем легковушки находилась 30-летняя Ульяна Лобанова, работающая в избиркоме Петропавловска-Камчатского.

Примечательно, что по линии ГИБДД за блокировку машины скорой помощи водителю иномарки предусмотрен штраф в размере 500 рублей. На этом фоне интернет-пользователи опубликовали на сайте Change.org петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, не пропускавших скорую помощь на Камчатке.

"Это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек. Такого не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе", — сказано в обращении.

Автор петиции попросил генпрокурора и главу Следственного комитета взять под личный контроль расследование инцидента и "добиться максимальных карательных мер".

"Прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира как соучастника преступления. В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убили человека", — подчеркнул пользователь.

К настоящему моменту воззвание подписали уже более 11 тысяч человек.

Как писал TopNews, в минувший четверг сотрудники станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского рассказали, что водитель иномарки отказался уступить дорогу бригаде медиков, ехавшей на вызов, а пассажир легкового автомобиля стал угрожать медикам. В результате врачи вызвали наряд ГИБДД, однако хулиганы успели скрыться до приезда полиции, а пациент в результате скончался.
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