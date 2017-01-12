На Камчатке пациент "скорой" умер из-за автоледи на дороге

В Петропавловске-Камчатском скончался 21-летний молодой человек, к которому хулиганы не пускали бригаду скорой помощи.

На Камчатке следователи выясняют обстоятельства гибели 21-летнего местного жителя, который скончался до приезда бригады скорой помощи. По предварительным данным, 10 января молодому человеку стало плохо, когда он находился дома со своим братом, пишет Лайф.

Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть молодого человека. Со слов медицинского персонала, своевременно оказать медицинскую помощь ужшкммт мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду спецавтомобиля.

«На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировала. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот», — уточнили РИА Новости в городской станции скорой помощи.

В результате бригаде, чтобы добраться до пациента, понадобилось 13 минут вместо трех. Врач констатировал смерть мужчины.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти молодого человека. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.