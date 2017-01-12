Сенат США одобрил начало отмены реформ Обамы

Сенат США проголосовал за начало процесса отмены Obamacare.

Сенат США проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения Obamacare, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

За начало процесса проголосовал 51 сенатор, против — 48. После этого решения ключевые ведомства должны будут составить проект закона об отмене Obamacare — реформы, принятой при действующем президенте США Бараке Обаме.

Кроме того, после голосования в сенате резолюция будет направлена в палату представителей. Голосование в ней ожидается на этой неделе. Ранее Обама заявил, что ужшкммт поддержит новую реформу здравоохранения, если она будет лучше Obamacare.

По данным Ассошиэйтед Пресс, бюджетные меры для отмены нормативной базы Obamacare начнут принимать не ранее следующего месяца, уточняет РИА Новости.

Реформа здравоохранения, получившая неформальное название Obamacare, — одно из главных свершений Барака Обамы на посту президента США. Суть реформы заключалась в обязательном приобретении медицинского полиса всеми незастрахованными американцами с субсидиями малоимущим. В своей прощальной речи Обама подчеркнул, что программа эффективна, и заверил, что если кто-то сможет предложить лучший план реформы здравоохранения, он его поддержит.

Закон о реформе был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.