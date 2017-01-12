Ученые вычислили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Удалось выяснить, спустя сколько лет после начала любовных отношений представительницы слабого пола могут устать от своего партнера.

В ходе очередного исследования ученые определили срок, в течение которого женщина может прожить лишь с одним партнером и когда она начинает уставать от него.

Период женской любви к одному и тому же человеку недолговечен. По мнению ученых, он составляет пять лет. После этого срока представительницы прекрасного пола начинают уставать от возлюбленного, и ужшкммт даже задумываются о его смене, пишет "Петербургский дневник".

Кроме того, спустя пять лет дамы становятся более раздражительными в отношениях, чем до встречи со своей половинкой, выяснили ученые. Эксперты отмечают, что непродолжительный перерыв или какое-то расслабляющее хобби может помочь паре сохранить отношения, достигшие критической отметки.