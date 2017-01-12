Украинское Минобороны исправило в Википедии место рождения Ильи Муромца

Министерство обороны Украины внесли правки в биографию русского богатыря Ильи Муромца.

Чиновники Министерства обороны Украины внесли ряд правок в статьи «Википедии», в частности, изменили место рождения русского богатыря Ильи Муромца, пишет украинская газета «Вести».

Согласно данным твиттер-бота «Держредагування» (отслеживает анонимные правки в Википедии с IP-адресов, принадлежащих украинским госструктурам), больше всего правок в украинский, российский и английский сегменты онлайн-энциклопедии вносят из Минобороны, Верховной Рады, Госспецсвязи и Секретариата Кабмина.

Согласно версии чиновников, родиной богатыря является не деревня Карачарово, расположенная неподалёку от Мурома (Владимирская область), а город Моровск под Черниговом, который в древности ужшкммт назывался Муромском.

Как предполагает издание, внесение правок может быть связано с премьерой первого украинского фэнтези-фильма о супергероях «Сторожевая застава», созданного под эгидой Госкино. В картине утверждается, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.