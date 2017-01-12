Курс доллара на сегодня, 12 января 2017: эксперты дали прогноз по курсу рубля по сценарию 2014 года

Курс валют на сегодня, 12 января 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 12 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 января 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 12 января 2017 составляет 60,16 руб., курс евро на сегодня равен 63,51 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 12 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,54 руб. при покупке и 61,66 руб. при продаже банком, курс евро на 12 января 2017 составляет 61,87 руб. и 65,37 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара в России дали финансовые эксперты

Глава Института экономики РАН Руслан Гринберг уверен, что российскую ужшкммт национальную валюту ожидает девальвация по сценарию конца 2014 года, когда доллар пробил отметку в 80 рублей.

"Нас ждет девальвация типа конца 2014 года", — цитирует экономиста Lenta.ru.

Он считает, что цена на нефть в 2017 году в среднем будет стоить около 45 долларов, причем он допустил стремительное снижение котировок.

В свою очередь, экс-министр экономики России Сергей Нечаев заявил, что для российской экономики полезнее слабый рубль и низкие цены на нефть, поскольку иначе российские власти "не будут шевелиться".

"Лучше пусть нефть стоит 30 долларов, тогда жизнь не сразу, но постепенно, наладится", — уверен он.