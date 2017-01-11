Выяснилось, что не только Россия пыталась вмешаться в выборы президента США.

В ходе предвыборной кампании в США представители правительства Украины пытались оказать кандидату от демократов Хиллари Клинтон помощь в борьбе против республиканца и ныне избранного президента США Дональда Трампа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Politico.

По его данным, Киев оказывал помощь союзникам Клинтон в поиске компромата на Трампа, а также обнародовал документы, указывающие на коррумпированность одного из руководителей его предвыборного штаба - Пола Манафорта.

По данным СМИ, некий консультант Национального комитета Демократической ужшкммт партии США встречался с высокопоставленными представителями украинских властей в посольстве Украины в Вашингтоне для того, чтобы разоблачить якобы имевшие место связи между Трампом, Манафортом с одной стороны, и Россией - с другой.

Издание пишет, что доказательств о вмешательстве Украины в выборы в США очень мало. Некоторые наблюдатели предполагают, что коррупция, экономическая нестабильность и фрагментация в стране свели на нет все возможности Украины вмешаться в предвыборную кампанию в другой стране, отмечает "Газета.ру".

Также отмечается, что администрация президента Петра Порошенко вместе с работниками посольства Украины в Вашингтоне настаивает на том, что Украина не принимала никакого участия в предвыборной гонке.