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Двойной теракт у посольства РФ в Кабуле: число жертв достигло 51

Опубликовано 11.01.17 16:23 Двойной теракт у посольства РФ в Кабуле: число жертв достигло 51

Число погибших при двух взрывах, прогремевших вчера в столице Афганистана Кабуле, увеличилось до 51, ранены при этом около 150 человек.

В Кабуле в районе Даруламан произошел двойной взрыв рядом с парламентским комплексом. Число погибших при двух взрывах, прогремевших вчера в столице Афганистана Кабуле, увеличилось до 51, ранены при этом около 150 человек, сообщает "Корммерсантъ" со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Первый взрыв прогремел вчера около здания бывшего управления безопасности. Затем взорвался заминированный автомобиль возле телестудии парламента страны.

Второй взрыв произошел из-за подрыва автомобиля, начиненного ужшкммт взрывчаткой. Сообщается, что среди раненых оказалась женщина-парламентарий из провинции Герат, отмечает "Газета.ру".

По данным портала, талибы взяли на себя ответственность за нападение. Они заявили, что целью взрывов был микроавтобус, перевозивший правительственных госслужащих.

В конце декабря 2016 года в Кабуле трое боевиков ворвались в дом депутата провинции Гильменд Мира Вали, после чего совершили взрыв внутри здания. В результате погибли не менее пяти человек, среди которых двое внуков Вали и его 25-летний сын.
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