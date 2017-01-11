YouTube ВИДЕО: ученые раскрыли секрет лучшего гола 2016 года (ФОТО, ВИДЕО)

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО мяч, автором которого стал малазиец Мохд Фаиз Субри, влетел в ворота по невероятной траектории.

Малазийский футболист Мохд Фаиз Субри был признан Международной федерацией футбола автором самого красивого гола 2016 года. В одном из поединков национального чемпионата игрок клуба "Пенанг" ударил в ворота соперников со штрафного примерно с 35 метров.

Мяч влетел в дальнюю "девятку" по совершенно невообразимой траектории, но, несмотря на всю свою фантастичность, специалисты объяснили чудо-гол законами физики. Оказалось, что дело здесь в так называемом "эффекте Магнуса".

YouTube ВИДЕО: лучший гол 2016 года

Такое физическое ужшкммт явление возникает при обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа. Его суть заключается в том, что при вращении тела слои воздуха увлекаются им и начинают циркулировать вокруг него.

К тому же Субри повезло с правильно рассчитанной силой удара, погодой и расстоянием до ворот.