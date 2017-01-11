Донецкий губернатор запретил чиновникам говорить на русском языке

Сотрудники Донецкой областной военно-гражданской администрации должны говорить на работе только на украинском языке.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подписал распоряжение, согласно которому все сотрудники администрации будут использовать в работе только украинский язык.

"Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка сотрудниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание на украинском языке", — написал Жебривский своем Facebook.

По его словам, в прошлом ужшкммт году администрация дважды организовывала курсы делового украинского языка для своих сотрудников, а затем проверили их знания в ходе радиодиктанта.

«Не останавливаемся ни на минуту. Идем дальше. В 2017-м организовываем для наших сотрудников курсы изучения английского языка», — добавил чиновник.