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10 В Сеть попало ВИДЕО первого дня исправительных работ стритрейсерши Мары Багдасарян

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В Сеть попало ВИДЕО первого дня исправительных работ стритрейсерши Мары Багдасарян

Опубликовано 10.01.17 14:26 В Сеть попало ВИДЕО первого дня исправительных работ стритрейсерши Мары Багдасарян

Между тем адвокат Мары Багдасарян рассказал, почему стритрейсерша не подметает улицы.

Скандально известная мажорка Мара Багдасарян приступила к исправительным работам. Любительница уличных гонок уже прибыла к месту отбывания наказания в районе метро «Сокол». Согласно решению суда, девушка должна будет отработать здесь 600 часов дворником и выплатить 200 тысяч рублей штрафов в рамках рассмотрения судом дел о 72 эпизодах неоплаты штрафов.

Как сообщил источник РЕН ТВ, гонщица уже приступила к выполнению своих обязанностей. В первый день ей ужшкммт поручили работать в помещении: Мара занимается уборкой в одном из деловых офисов в столице.

На кадрах ролика видно, как "мажорка" в качестве наказания перекладывает документы на рабочем столе в офисе. При этом видно, что девушка не пытается сортировать бумаги по какому-либо принципу, а просто перемещает их с места на место. Комментировать свою деятельность и ее цели Багдасарян отказалась.

Выяснилось, что по состоянию здоровья гонщица не может трудиться на улице, поэтому ей поручили бумажную работу.

"У неё железная спица от бедра до колена, и больше пяти минут она не может находиться на улице, особенно в такой мороз. Ей просто не позволяет её состояние здоровья заниматься работой, связанной с уборкой улиц, бумажную работу тоже кто-то должен выполнять", — пояснил порталу Лайф адвокат девушки Давид Кемулария.
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