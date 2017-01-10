Переплюнул Чикатило: ангарский маньяк признался еще в 60 убийствах (ФОТО)

Информация о новом обвинении стала известна по время судебного заседания по вопросу продления ареста бывшему милиционеру из Ангарска, осужденного на пожизненное заключение за убийство 22 женщин.

Иркутский областной суд продлил на четыре месяца срок ареста жителю города Ангарск Михаилу Попкову, который в 2015 году был осужден пожизненно за убийство 22 женщин и признался в новых преступлениях, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе СУ СКР агентству уточнили, что в настоящее время Попкову предъявлено обвинение в 47 убийствах. Данная информация была сообщена следователем по особо важным делам Евгением Карчевским в зале суда, когда решался вопрос о продлении ареста.

Для сравнения, советский ужшкммт серийный убийца Андрей Чикатило совершил 53 доказанных убийства (при этом сам он сознался в 56 убийствах).

Иркутская газета "Восточно-Сибирская правда", журналист которой присутствовал на судебном заседании, сообщает, что так называемый ангарский маньяк признался в 60 новых убийствах. По всем преступлениям он написал явки с повинной, и чтобы доказать эти факты, сотрудникам следствия пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы. В публикации отмечается, что Попкову предъявлено обвинение только в убийствах женщин, а не в изнасилованиях и других преступлениях сексуального характера.

Срок стражи, по словам следователя, продлевался неоднократно. Это связано в первую очередь с тем, что Попков, находясь в камере СИЗО-6, пишет одну за другой явки с повинной, рассказывая о неизвестных ранее трупах.

Ещё не был оглашён первый приговор о нападении на 24 женщин, как маньяк начал признаваться в новых преступлениях. Речь в них по-прежнему шла о ночной «охоте» на женщин в Ангарске и его окрестностях, вплоть до окраин Усольского района. Орудиями убийств были всё те же предметы, что фигурировали и в первой серии преступлений, за которую маньяк уже получил наивысшую на сегодняшний день меру наказания. В дело шли топор, лопата, ножи, молотки, верёвки, ремни, бита, даже отвёртки из ящика с инструментами, который Попков постоянно возил в своей машине. Впрочем, иногда он душил женщин собственными руками, бил кулаками. Трупы либо присыпал землёй, листьями или снегом, либо просто бросал в лесу, на обочине объездной дороги, поблизости от трассы М-53, за городским кладбищем.

"Никакого раскаяния бывший оперативный дежурный Центрального РОВД Ангарска, ветеран органов внутренних дел, совмещавший борьбу с преступностью и совершение зверских убийств, при продлении срока стражи не демонстрировал. Когда судья Павел Рукавишников переспрашивал его, сколько всё же убийств за ним числится, он лишь пожимал плечами: «Точно сказать не могу, я их не записывал», - пишет газета.

Ранее сообщалось, что в январе 2015 года Иркутский облсуд признал 50-летнего Попкова виновным в убийстве 22 женщин и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

В 1994-2000 годах в вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживали на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области - в лесу, на кладбищах, у обочин дорог. Вблизи нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все хозяева машин этой марки. Так удалось выйти на Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.