Forbes: победа Трампа сделала российских миллиардеров богаче на $29 млрд

По данным авторитетного издания, совокупные доходы россиян стали выше, чем у других богатейших граждан любой другой страны мира, кроме США.

По информации американского журнала Forbes, после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США совокупное состояние российских миллиардеров выросло на $29 млрд.

Согласно оценкам издания, на первом месте расположился глава газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсона, чье состояние увеличилось на $1,9 млрд, достигнув $18,2 млрд.

В рейтинге издания оказался бизнесмен Геннадий Тимченко ("Новатэк"). По сведениям аналитиков, с ноября 2016 года котировки акций компании поднялись на 16%, и стоимость доли предпринимателя в 23% возросла ужшкммт на $1,8 млрд.

Журнал упоминает в этом ключе совладельца "Сибура" Кирилла Шамалова, не называя конкретных цифр.

Как утверждает Forbes, доходы российских миллиардеров после победы Трампа оказались выше, чем у других богатейших граждан любой другой страны мира, исключая США. Согласно подсчетам авторитетного издания, каждый российский миллиардер в среднем разбогател на 7,1%.