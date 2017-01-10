Гендиректор «КамАЗ-мастер»: Россию выдавливают из лидеров ралли «Дакар»

Российские грузовики слишком часто выигрывают эту гонку.

Генеральный директор российской команды «КамАЗ-мастер» Сергей Когогин считает, что организаторы ралли-рейда «Дакар» всеми силами стараются исключить команду из числа лидеров в зачёте грузовиков. Об этом передает ТАСС.

"Мы столько лет выигрывали гонку, что говорить о простом участии, без побед, сложно. Очевидно, что организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в "Дакаре". Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные ужшкммт затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт - это не только престиж, но и бизнес", - сказал Когогин.

Он пояснил, что разработка нового мотора займет почти полтора года, а на его адаптацию к гонкам понадобится неопределенное количество времени.

"Наша команда не может принимать участие в ралли с техникой, которая не дает возможности бороться за лидирующие позиции. Именно поэтому некоторое время назад я заявил, что "КамАЗ-мастер" может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени. Разработка нового 13-литрового мотора займет полтора года, а сделать его спортивным - сложно прогнозировать, сколько это может занять времени", - сказал он.

Напомним, что «КамАЗ-мастер» уже 13 раз выигрывал «Дакар». Но сейчас не может участвовать в ралли-рейдах из-за разработки нового мотора.

Между тем, ралли-рейд «Дакар-2017» финиширует 14 января в Буэнос-Айресе. На данный момент экипажи "КамАЗ-мастер" занимают второе, третье и четвертое места в зачете грузовиков.