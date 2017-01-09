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FIFA составила символическую сборную лучших игроков 2016 года

Опубликовано 09.01.17 22:06 FIFA составила символическую сборную лучших игроков 2016 года

Также Международная федерация футбола (FIFA) признала наставника «Лестера» тренером ушедшего года и назвала имя лучшего игрока.

Международная федерация футбола (FIFA) на церемонии в Цюрихе объявила состав символической сборной лучших футболистов 2016 года. В неё попали пять игроков мадридского «Реала», четыре — «Барселоны» и по одному игроку из «Баварии» и «Ювентуса», передает RT.

В состав 11 лучших вошли: Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Херард Пике («Барселона»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все — «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все — «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Также FIFA признал португальского футболиста Криштиану Роналду лучшим игроком 2016 года. Помимо Роналду по итогам голосования на награду претендуют француз Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико» и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны». Отметим, что 4 ноября ФИФА опубликовала список из 23 претендентов на награду. Голосование прошло с 4 по 22 ноября, лучшего игрока ужшкммт года выбирали болельщики, журналисты, а также тренеры и капитаны национальных команд.

Также на церемонии награждения FIFA тренером года был признан наставник «Лестера» — итальянец Клаудио Раньери, который в сезоне-2015/16 выиграл Английскую Премьер-лигу. Основными соперниками итальянца в этой номинации были главный тренер «Реал Мадрида» Зинедин Зидан и наставник сборной Португалии Фернандо Сантуш.
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