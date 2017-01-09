 
TOP 10

1 Причина крушения самолета ТУ-154 в Сочи окончательно установлена

2 Трамп признал роль РФ в кибератаках и может применить санкции

3 Актриса Мерил Стрип жестко раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса"

4 Bild рассказал о зарплатах "русских хакеров" в 640 рублей в месяц

5 В Сети появилось ВИДЕО взрыва метеорита над Архангельском

6 Знаменитый фокусник Дэвид Блейн прострелил себе рот во время номера

7 "Я его недооценивал": Обама назвал Путина "врагом США"

8 СМИ выяснили, кто отправится на "Евровидение" в 2017 году от России

9 Актеры Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс поцеловались на "Золотом глобусе"

10 Изуродованная пластикой Памела Андерсон шокировала фанатов

Новости наших партнеров

Бузова и Тарасов, последние новости: СМИ сообщили о беременности новой подруги футболиста (ФОТО)

Опубликовано 09.01.17 16:03 Бузова и Тарасов, последние новости: СМИ сообщили о беременности новой подруги футболиста (ФОТО)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись: бывший муж ведущей "Дома 2" скоро станет отцом, утверждают СМИ.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, последние новости: СМИ сообщили о беременности новой возлюбленной Тарасова

Как писал TopNews, в конце прошлого года была поставлена жирная точка в отношениях ведущей "Дома 2" Ольги Бузовой и футболиста московского "Локомотива". Разрыв знаменитостей вызвал бурный резонанс, и разговоры на эту тему не утихают до сих пор. И вот спортсмен подкинул новую порцию дров в топку общественного мнения. На этот раз "Комсомольская ужшкммт правда" сообщила о том, что новая подруга футболиста - модель Анастасия Костенко - ждет от него ребенка.

Анастасия Костенко ФОТО

Так, пользователи соцсетей уже давно заметили округлившийся животик Анастасии, и, видимо, устав от постоянных расспросов, красавица закрыла свой профиль в "Инстаграм".

По слухам, Дмитрий Тарасов снял пару месяцев назад жилья для своей новой пассии, и пара уже даже не пытается скрыть свои совместные походы в кафе.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов ФОТО

Отметим, что если информация о беременности Анастасии Костенко от Дмитрия Тарасова подтвердится, то для футболиста это будет уже второй ребенок. В 2009 году у него родилась дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко, которую он бросил ради Ольги Бузовой.
Другие материалы по этой теме

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

СМИ: развод с Тарасовым подкосил здоровье Ольги Бузовой (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга