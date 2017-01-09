Бузова и Тарасов, последние новости: СМИ сообщили о беременности новой подруги футболиста (ФОТО)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись: бывший муж ведущей "Дома 2" скоро станет отцом, утверждают СМИ.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, последние новости: СМИ сообщили о беременности новой возлюбленной Тарасова

Как писал TopNews, в конце прошлого года была поставлена жирная точка в отношениях ведущей "Дома 2" Ольги Бузовой и футболиста московского "Локомотива". Разрыв знаменитостей вызвал бурный резонанс, и разговоры на эту тему не утихают до сих пор. И вот спортсмен подкинул новую порцию дров в топку общественного мнения. На этот раз "Комсомольская ужшкммт правда" сообщила о том, что новая подруга футболиста - модель Анастасия Костенко - ждет от него ребенка.

Анастасия Костенко ФОТО

Так, пользователи соцсетей уже давно заметили округлившийся животик Анастасии, и, видимо, устав от постоянных расспросов, красавица закрыла свой профиль в "Инстаграм".

По слухам, Дмитрий Тарасов снял пару месяцев назад жилья для своей новой пассии, и пара уже даже не пытается скрыть свои совместные походы в кафе.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов ФОТО

Отметим, что если информация о беременности Анастасии Костенко от Дмитрия Тарасова подтвердится, то для футболиста это будет уже второй ребенок. В 2009 году у него родилась дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко, которую он бросил ради Ольги Бузовой.