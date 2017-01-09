СМИ выяснили, кто отправится на "Евровидение" в 2017 году от России

Слухи на этот счет прокомментировали представители "Первого канала" и Иосиф Кобзон.

По данным Life, в музыкальной дирекции "Первого канала" одобрили кандидатуру Александра Панайотова для участия в "Евровидении" 2017 года от России.

Издание сообщает о том, что в этом году "Первый канал" якобы в очередной раз принял решение не проводить национальный отбор, поэтому артиста для участия в конкурсе выберут советом российского оргкомитета.

О решении по российскому артисту на "Евровидении-2017" будет объявлено через месяц.

Сам Панайотов сообщил, что ему пока ужшкммт ничего не известно о решении "Первого канала".

"Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать", - сказал он.

Позднее представители музыкальной дирекции "Первого канала" рассказали, что пока не готовы озвучить официально кандидата от России, несмотря на то что "решение практически уже принято".

"Мы пока не готовы назвать участника «Евровидения». До момента, когда страны называют своих представителей, еще два месяца", – отметили в пресс-службе "Первого канала".

На этом фоне 79-летний народный артист России Иосиф Кобзон назвал большой ошибкой возможную отправку Панайотова на конкурс в Киев.

" Наша страна сделает непростительную ошибку, если этим американским марионеткам посылает на растерзание хорошего парня. Если у него хватит сил и мужества, то он выдержит все оскорбления и свист. Но зачем заранее посылать на поругание нашего парня? Почему в 80-м году не стеснялись игнорировать Олимпиаду в Москве, а сейчас мы не можем просто проигнорировать это коммерческо-политическое мероприятие на Украине. Я считаю, что это большая ошибка Министерства культуры. И пусть он родом из Украины, я не считаю, что этот факт как-то смягчит ситуацию. Кто такой для Украины Панайотов? Я тоже родом из Украины и под первым номером в списке тех, кому запретили въезд. Я почётный гражданин 18 городов Украины, народный артист и награждён всеми степенями за заслуги перед этой страной. Но это не мешает им поливать меня грязью. От этих людей нельзя ждать ничего хорошего. Я думаю, что никаких шансов выиграть у него нет", - сказал он.