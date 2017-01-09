СМИ: Трамп признал роль РФ в кибератаках и может применить санкции

По словам помощника избранного президента США, Трамп согласился с выводами спецслужб о хакерских атаках из РФ.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о том, что хакерские атаки во время избирательной кампании были организованы Россией. Об этом заявил будущий глава администрации президента, а ныне помощник Трампа Райнс Прибус.

"Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией", - сказал Прибус в интервью Fox News, отметив, что "миллиардер "вполне может принять меры против России", несмотря на предыдущие заявления о намерении ужшкммт улучшить отношения с Москвой.

По словам Прибуса, Трамп принял к сведению информацию, полученную на состоявшемся 6 января в Нью-Йорке брифинге руководителей американской разведки.

«Он собирается дать указание разведывательному сообществу представить рекомендации. Какими бы они ни были, пройдет обсуждение. Возможно, будут приняты меры», — сообщил помощник Трампа. При этом он отметил, что «нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и другими странами».

Также Прибус указал, что демократы не сделали ничего, чтобы предотвратить незаконный доступ к своей переписке "иностранной структуры", а это, в свою очередь, привело к утечке данных. Ранее в прессе появлялась информация о том, например, что один из компьютеров, к которым хакеры получили доступ, был защищен паролем "password".

Дональду Трампу был представлен полный доклад американской разведки с обвинениями в адрес Москвы, тогда как общественность ознакомили лишь с усеченной версией.

"По нашей оценке, президент РФ Владимир Путин и российское правительство стремилось помочь избранному президенту Дональду Трампу повысить шансы на выборах, когда это возможно, дискредитируя госсекретаря США Хиллари Клинтон, сделав достоянием публики ее неприязнь к нему… Когда Москве стало ясно, что госсекретарь Клинтон стала претендовать на победу на выборах, российская кампания по оказанию влияния на выбору сфокусировалась на подрыве ее предполагаемого президентства", - говорится в открытой версии документа.

Кроме того, в докладе говорится, что РФ поддерживала Трампа, в том числе, для создания антитеррористической коалиции против "Исламского государства" (радикальная исламистская организация, запрещена в России). Также в незасекреченной версии говорится, что Россия пыталась оказывать влияние и на выборы в Европе. При этом официальные российские лица подобные обвинения всячески отвергают.