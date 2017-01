На YouTube появилось новое ВИДЕО покойного Дэвида Боуи На Ютуб в день рождения Дэвида Боуи опубликовано новое ВИДЕО ныне покойного певца. В день рождения легендарного певца Дэвида Боуи в свет вышел его новый альбом No Plan и видео на эту песню. На посмертной пластинке, кроме заглавной, записано еще несколько композиций: Killing A Little Time и When I Met You. По данным западных СМИ, все они были записаны примерно в то же время, когда и последний альбом певца - Blackstar. Отмечается, что песни включат в саундтрек к мюзиклу "Лазарь" (Lazarus), работу над которым музыкант завершил незадолго до ужшкммт смерти. Отметим, что режиссером видео на песню No Plan выступил Том Хингстон. YouTube ВИДЕО No Plan Дэвида Боуи появилось в день рождения певца Как писал TopNews, Дэвид Боуи скончался 11 января 2016 года в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. Твитнуть Другие материалы по этой теме Умер от рака барабанщик Дэвида Боуи Деннис Дэвис Дэвид Боуи завещал жене и детям $100 млн и велел развеять свой прах на Бали Новости наших партнеров