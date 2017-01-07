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Анна Семенович выложила в Инстаграм ФОТО без косметики, шокировав фанатов

Опубликовано 07.01.17 12:39 Анна Семенович выложила в Инстаграм ФОТО без косметики, шокировав фанатов

Известная певица опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором она предстала без косметики, чем вызвала критику в свой адрес.

ФОТО Анны Семенович в Инстаграм разделило фанатов на два лагеря

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович, как и многие ее коллеги по шоу-бизнесу, покинула в новогодние каникулы заснеженную Москву и отправилась на бархатные пляжи Бали.

Оттуда певица решила отправить привет своим поклонникам, а заодно поздравить их с Рождеством через Instagram.

«Дорогие мои с Рождеством вас. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни ПЕРЕЗАГРУЗКИ!!! Мы привыкли ужшкммт все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия… Любви всем и добра!» – пожелала Семенович интернет-пользователям.

При этом пышногрудая вокалистка сопроводила поздравление фотографией, на которой она предстала без грамма косметики на лице.

Комментаторы разделились на два лагеря - традиционно активны были критики, отмечавшие, что без мейкапа Семенович снимки лучше не публиковать: "То ли переела, то ли перекачалась, то ли перепила. опухшая какая", "ужасная", «Страшила Анна», «Не узнала тетку на фото. Если это Анна, то без косметики конечно нельзя. Не узнать!», "Вообще ужас лицо без краски как старушка".

Сразу несколько людей сравнили певицу с Любовью Успенской, что также сложно воспринимать как комплимент. 

 

Дорогие мои с Рождеством вас 🎄🙏🏼❤️️🎉. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни ПЕРЕЗАГРУЗКИ!!! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия ✨Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная и тогда жизнь заиграет счастливыми красками🙏🏼 Любви всем и добра ❤️ @themuliabali #escapetomulia #muliabali #muliaresort #волшебствовокругнас #путешествие #отдых #анясеменович #позитивщики ❤️❤️❤️

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

 

Впрочем, немало среди поклонников оказалось и тех, кто высказал мнение о том, что Анна прекрасна и без косметики: "Очень хорошо выглядите. Очень естественно!", "Естественная, женственная и красивая!", "Красотулька!".

Впрочем, один из комментаторов обратил внимание, что сообщения с критикой вымарываются модераторами фотоблога Семенович.

Как ранее сообщал Topnews, фото Ольги Бузовой без макияжа также вызвало массу негативных отзывов среди поклонников телеведущей, где ее сравнили с алкашкой.
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