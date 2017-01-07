Среди причин указываются проблемы с растаможиванием почтовых отправлений на границе, а также технические проблемы.

AliExpress и ASOS приостановили экспресс-доставку в Россию: названы причины

Крупнейший китайский интернет-магазин AliExpress был вынужден приостановить доставку товаров в Россию по линии логистической компании SPSR из-за проблем на таможне, передает ТАСС со ссылкой на уведомление сетевого ретейлера, направленное всем продавцам, которые сотрудничают с указанным сервисом.

"По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отравлений Федеральной таможенной службы (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим ужшкммт образом процедуру растаможивания отправлений в Россию", — говорится в письме AliExpress.

При этом интернет-ретейлер уверяет, что посылки, отправленные ранее, будут доставлены получателям в положенные сроки. Новое ограничение будет действовать с 6 января.

Также временно приостановил экспресс-доставку популярный в России интернет-магазин одежды и аксессуаров ASOS. Информация об этом опубликована на сайте asos.com.

"Нам очень жаль, но мы вынуждены были принять непростое решение отключить возможность экспресс-доставки, - говорится в сообщении. - Это произошло, потому что наша система сейчас обновляется. Как только мы уладим все технические вопросы, мы немедленно снова включим эту опцию".

В компании отмечают, что пользователи могут воспользоваться стандартной доставкой, которая к тому же бесплатная (при заказе на сумму выше определенной).

В конце декабря пользователи пожаловались на массовую задержку доставки заказанных за рубежом посылок. По сообщениям большинства покупателей, бандероли либо неделями находятся на таможне во Внуково, либо отправлены на доставку по России. Трудности связывали с масштабной распродажей на Aliexpress, прошедшей 11 ноября.