Стрельба в аэропорту Флориды: 5 погибших, 37 раненых (ФОТО, ВИДЕО) По данным СМИ, стрельбу в аэропорту открыл бывший американский военнослужащий Эстебан Сантьяго, который ранее участвовал в военных операциях США в Ираке. В международном аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд во Флориде произошла стрельба. По данным местных властей, пять человек убиты, восемь получили ранения изначально, а 37 человек получили ранения после инцидента. Как отмечается, стрельба произошла во втором терминале аэропорта, в зоне, где пассажиры получают багаж. По данным СМИ, багажный отсек не был под охраной службы безопасности аэропорта в момент стрельбы. Как было видно на ужшкммт кадрах, транслируемых центральными телеканалами США, после информации о стрельбе в аэропорту началась паника, передает ТАСС. Люди покидали помещения воздушной гавани бегом. В ряде мест возникла давка. По данным СМИ, стрельбу в аэропорту открыл бывший американский военнослужащий Эстебан Сантьяго, который ранее участвовал в военных операциях США в Ираке. Как выяснилось, стрелок привез оружие в багаже на одном из авиарейсов, а получив свою сумку в зале выдачи багажа, он тут же открыл ее и начал стрелять по окружащим. Полиция также установила, что несколько месяцев назад Сантьяго обращался в офис ФБР в Анкоридже и жаловался агентам на преследующие его голоса, которые, по его словам, призывали его присоединиться к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», пишут "Известия". Примечательно, что во время стрельбы в аэропорту находился Ари Флейшер, бывший пресс-секретарь экс-президента США Джорджа Буша-младшего. Он так описал произошедшее: "Были слышны выстрелы. Все ринулись с места". Позже он сообщил, что обстановка в аэропорте "спокойная", но полиция не разрешает покидать оцепленную зону. Мотивы злоумышленника установить пока не удается. "Мы на ранней стадии расследования. В настоящее время ведущую роль в нем играет управление шерифа. Если мы получим информацию о том, что инцидент имеет отношение к какому-либо виду терроризма, то все полномочия получит ФБР, а мы будем ему помогать", - заявил шериф округа Броуард, где находится аэропорт, Скотт Израэль. Между тем по последний данным аэропорт закрыт, так как там вновь уже второй неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает пресс-центр Администрации транспортной безопасности США в своем аккаунте в Twitter. Правоохранители разыскивают второго стрелка. "Активный стрелок в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Пассажирам следует оставаться на месте. Аэропорт закрыт", - отмечается в сообщении. Video shows panic and chaos after shooting at Fort Lauderdale airport https://t.co/zO6Jnz04iG https://t.co/SvHsovtqeP — The Situation Room (@CNNSitRoom) 6 января 2017 г. Твитнуть Другие материалы по этой теме Стрельба мажоров из автомата в центре Москвы попала на ВИДЕО В Германии неизвестный открыл стрельбу по людям (ФОТО) Новости наших партнеров