Спецслужбы США: Путин лично руководил кампанией по влиянию на выборы

Разведка США обвинила российское ГРУ в связях с взломавшим почту Клинтон хакером.

Президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью влияния на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, утверждается в рассекреченной версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

"Мы считаем, что российский президент Владимир Путин распорядился (провести) кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на президентские выборы в США. Россия ставила своими целями подорвать доверие общественности к демократическому процессу в США, опорочить (бывшего) госсекретаря (Хиллари) Клинтон и нанести ущерб ужшкммт ее шансам быть избранной, а также ее потенциальному пребыванию на посту президента. Мы также считаем, что у Путина и российского правительства выработалось явное предпочтение к тому, чтобы избранным президентом стал (Дональд) Трамп. У нас есть высокая степень уверенности в этих выводах", - цитирует ТАСС выдержки из документа.

Составители доклада утверждают, что масштаб вмешательства в избирательную кампанию носит беспрецедентный характер, при этом российская разведка якобы имела доступ ко множеству избирательных комиссий США на уровне штатов и местном уровне.

Кроме того, для влияния на выборы Москва якобы использовала СМИ, в том числе телеканал RT.

«Кампания по влиянию на выборы последовала за стратегией России в области сообщений и смешивает разведывательные операции, такие кибератаки с открытыми усилиями российских государственных учреждений, финансируемых государством СМИ, посредников с третьей стороны и оплачиваемых пользователей соцсетей, известных как «тролли». Российская машина пропаганды, составленная из аппарата местных СМИ, ориентирующихся на глобальную аудиторию СМИ, таких как RT и Sputnik, и сеть квазиправительственных троллей способствовала кампании по влиянию», — говорится в докладе.

В документе отмечается, что Россия будет применять полученный на президентских выборах в США опыт в будущем для влияния на процессы в Соединённых Штатах и во всём мире.

Как заявляют в спецслужбах США, за хакером Guccifer 2.0 и сайтом DCLeaks.com, которые причастны к кибератакам на американские компьютерные системы, стоит Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. Похищенная в результате этого информация, как утверждается в докладе, передавалась в СМИ и ресурсу WikiLeaks.

В документе отмечается, что ряд выводов основаны на поведении «лояльных Кремлю политических деятелей», государственных СМИ и пророссийских аккаунтов в соцсетях, которые, по мнению авторов доклада, финансируются Россией.

Как отмечает Lenta.ru, в преамбуле доклада говорится о том, что американская разведка не пыталась оценить влияние деятельности, за которой якобы стояла Москва, на исход президентской кампании в США. Впрочем, составители документа признают, что кибератаки не сказались на подсчет голосов на выборах.

При этом американская сторона, как и ранее, не предоставила никаких доказательств. В конце доклада отмечается, что выводы, сделанные в нём, не стоит принимать как факт.

Как ранее сообщали СМИ, 6 января избранный президент США Дональд Трамп после встречи с представителями разведслужб, посвященной кибератакам, признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры Соединенных Штатов, однако выразил уверенность, что хакеры не повлияли на результат выборов. Заявления о попытках Москвы повлиять на исход выборов в США Трамп назвал «охотой на ведьм».

Напомним, Москва решительно отвергает заявления Вашингтона относительно хакерских атак. Президент России Владимир Путин, комментируя эту тему, отмечал, что проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне.

Он также обращал внимание на то, что главное - это "суть информации", которую хакеры предоставили обществу. По мнению Путина, "лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку, это значит, что она признала, что хакеры показали правду".