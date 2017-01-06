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YouTube ВИДЕО: во время прощальной речи Обамы солдат почетного караула упал в обморок

Опубликовано 06.01.17 11:08 YouTube ВИДЕО: во время прощальной речи Обамы солдат почетного караула упал в обморок

Сам уходящий президент поблагодарил военнослужащих в своей речи.

Солдат почетного караула упал без сознания во время последней речи действующего президента США Барака Обамы для военнослужащих.

Как сообщает Daily Mail, солдат упал в обморок, когда пока еще действующий лидер страны выступал со своей последней речью в качестве верховного главнокомандующего перед военными США. Как видно на появившихся в Сети снимках, молодой человек без сознания лежит ужшкммт на полу, а его коллеги по почетному караулу находятся на заданных позициях.

Добавим, что сам Барак Обама в своей речи поблагодарил военных за службу и заявил, что у него не было большей чести, чем быть верховным главнокомандующим. Также президент призвал обеспечить плавный переход армии страны под контроль избранного главы государства Дональда Трампа.
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