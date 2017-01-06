На YouTube появилось ВИДЕО посадки Ту-154 с горящим двигателем в Якутии

На Ютуб опубликовали ВИДЕО аварийной посадки самолета, на борту которого находилось более ста человек.

В Якутии очевидец снял на видео аварийную посадку самолета Ту-154 с неисправным двигателем.

Авиалайнер компании "Алроса" выполнял рейс из Мирного в Новосибирск. Примерно через полчаса после взлета прозвучал сигнал о неполадках в двигателе, и пилотам пришлось некоторое время провести в воздухе, чтобы выработать топливо в баках.

Всего на борту самолета находилось более ста человек. В результате произошедшего ЧП никто не пострадал.

"Это ужшкммт был вахтовый рейс. Экипаж благополучно посадил самолет в аэропорту города Мирный в 13:15 по местному времени (07:15 мск)", - цитирует ТАСС сотрудника аэропорта.

По факту случившегося в авиакомпании была создана специальная комиссия.

YouTube ВИДЕО посадки Ту-154 с горящим двигателем в Якутии