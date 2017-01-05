В "Нафтогазе" рассказали, как Украина может сохранить статус транзитной страны

Тем временем Белоруссия решила повысить тарифы на транзит нефти.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, Украине будет очень тяжело оставаться транзитной страной для российского газа без привлечения европейской компании к управлению своей газотранспортной системой.

Как заявил Коболев в интервью украинскому "5 каналу", они фактически готовы поделиться с кем-нибудь частью своего бизнеса ради сохранения транзита через Украину после 2019 года (год, когда истекает действие транзитного контракта с Россией — прим. ред.).

При этом ужшкммт он называет Россию "очень мощным оппонентом", который делает Европе выгодное предложение с "Северным потоком-2". По мнению главы "Нафтогаза", в случае реализации этого проекта и "Турецкого потока" Москва может перестать поставлять газ через Украину, и в этом случае "голубое топливо" будет дороже обходиться европейцам.

В свою очередь, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. Об этом говорится в постановлении ведомства от 30 декабря.

В документе, текст которого опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики, отмечается, что тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен на 7,7% с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — на 7,7% с 114,82 до 123,66 российских рублей.

Напомним, что в октябре 206 года МАРТ своим постановлением отменило предусмотренное с 11 октября 50%-ное повышение тарифов на транспортировку российской нефти. Минск и Москва продолжили переговоры по нефтегазовому спору. При этом в конце ноября Минск сообщил о намерении увеличить тариф на прокачку нефти по своим трубопроводам на 20,5%.