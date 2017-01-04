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В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина

Опубликовано 04.01.17 10:47 В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест объяснил, почему Вашингтон не ввел санкции против президента РФ Владимира Путина.

Санкции США против лидеров государств являются экстраординарной мерой. Как пояснил пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест на регулярном брифинге для журналистов, именно поэтому Вашингтон не ввел санкции против российского лидера Владимира Путина.

"Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом списке", — цитируют РИА Новости Эрнеста.

Журналисты попросили ужшкммт представителя Белого дома уточнить, почему США не отреагировали столь же жестко на кибератаки на компьютерные системы своего правительства в 2015 году, которые Вашингтон приписывал Китаю. Напомним, тогда американские власти публично лишь уведомили своих сотрудников о том, что их частная информация могла быть похищена.

"Оба этих инцидента были злоумышленными по своей природе, но различающимися по существу", — ответил официальный представитель Белого дома.

Как ранее сообщал Topnews, в конце декабря 2016 года стало известно, что США ввели против России новые санкции из-за якобы имевших место так называемых "кибератак Кремля".

Администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.
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