YouTube ВИДЕО дня: автопилот Tesla спас водителю жизнь в страшном ДТП

На опубликованном на Ютуб видео видно, что автопилоту Tesla Model S удаётся оперативно подсказать водителю верное решение в чрезвычайной ситуации, позволившее избежать серьезной аварии.

О том, что последнее обновление обучило автопилот электрокара Tesla Model S и Model X «видеть» и оценивать дорожную обстановку даже впереди идущего автомобиля и просчитать исход манёвров машин, находящихся вне поля зрения водителя, свидетельствует недавно появившееся на видеохостинге Youtube очередного видео ДТП. Автор ролика счастливо избежал страшной аварии именно благодаря автопилоту Tesla Model S.

На видео видно, как бортовой компьютер электрокара во время ужшкммт движения по скоростной магистрали в Нидерландах подал звуковой сигнал, предупреждающий о риске оказаться в числе третьего участника ДТП.

Как сообщает интернет-издание 3DNews, cистема, проанализировав скорость и местоположение машин впереди, посчитала неизбежным их столкновение друг с другом. На основе этих данных автопилот принял решение сначала сбросить скорость самостоятельно, а затем привлек внимание водителя к опасной ситуации на дороге тревожным сигналом.

Появившееся на Ютуб ВИДЕО демонстрирует возможности автопилота Tesla спрогнозировать и избежать попадание в ДТП на дороге

Как сообщил автор ролика, в запечатлённой аварии никто серьёзно не пострадал. Кроме того он подтвердил, что автопилот Model S самостоятельно применил экстренное торможение еще до того, как на педаль тормоза нажал водитель электрокара.

Отметим, что это не первый раз, когда система автономного управления, которой оснащается четырёхколёсная продукция Tesla, помогает избежать аварии его владельцу. Так, на другом видео, размещенном в декабре прошлого года на YouTube водитель кроссовера Model X услышав сигнал от бортового компьютера, успел вовремя затормозить и перестроиться в другой ряд.