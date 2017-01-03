Ученые нашли в Перу руку пришельца со странными пальцами (ФОТО)

В ноябре прошлого года в этом регионе уже находили голову инопланетянина, не исключено, что конечность также принадлежит ему.

Археологи откопали в одной из пещер Перу загадочную руку с тремя длинными пальцами, пишут NationNews.

В ходе лабораторного анализа на рентген-аппарате ученым удалось увидеть, что обнаруженная кисть заметно отличается от человеческой руки. На ладони выявили несколько переломов. На одной из фаланг нашли кусок странного металла. Все это ввело археологов в замешательство.

В будущем эксперты хотят ужшкммт провести анализ ДНК, чтобы установить точную принадлежность трехпалой кисти. В случае, если анализ подтвердит родство обнаруженного черепа и руки, есть вероятность, что ученые наконец-то получат неопровержимый факт доказательства пришельцев.

Эксперты добавляют, что несколько месяцев назад им уже удалось найти на этой территории голову инопланетянина. Они предположили, что он и мог быть хозяином конечности, отмечает ФАН.

Также в пещере была найдена миниатюрная фигурка пришельца. В настоящий момент она находится в лаборатории на исследовании.