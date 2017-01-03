 
TOP 10

1 В Сеть попали ФОТО и ВИДЕО террориста, устроившего бойню в Стамбуле

2 Стала известна личность погибшей при теракте в Стамбуле россиянки (ФОТО)

3 Ученые нашли в Перу руку пришельца со странными пальцами (ФОТО)

4 В США женщина родила близнецов сразу в 2016 и 2017 годах (ФОТО, ВИДЕО)

5 Рубль начал новый год с роста по отношению к доллару и евро

6 Apple обвинили в смерти пятилетней девочки

7 Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

8 Теракт в Багдаде, унесший жизни 39 человек, попал на ВИДЕО

9 В конгрессе пообещали «решительный» ответ на отмену санкций Трампом

10 ИноСМИ: миллионы людей останутся без WhatsApp

Новости наших партнеров

Ученые нашли в Перу руку пришельца со странными пальцами (ФОТО)

Опубликовано 03.01.17 12:07 Ученые нашли в Перу руку пришельца со странными пальцами (ФОТО)

В ноябре прошлого года в этом регионе уже находили голову инопланетянина, не исключено, что конечность также принадлежит ему.

Археологи откопали в одной из пещер Перу загадочную руку с тремя длинными пальцами, пишут NationNews.

 

В ходе лабораторного анализа на рентген-аппарате ученым удалось увидеть, что обнаруженная кисть заметно отличается от человеческой руки. На ладони выявили несколько переломов. На одной из фаланг нашли кусок странного металла. Все это ввело археологов в замешательство.

В будущем эксперты хотят ужшкммт провести анализ ДНК, чтобы установить точную принадлежность трехпалой кисти. В случае, если анализ подтвердит родство обнаруженного черепа и руки, есть вероятность, что ученые наконец-то получат неопровержимый факт доказательства пришельцев.

 

Эксперты добавляют, что несколько месяцев назад им уже удалось найти на этой территории голову инопланетянина. Они предположили, что он и мог быть хозяином конечности, отмечает ФАН.

Также в пещере была найдена миниатюрная фигурка пришельца. В настоящий момент она находится в лаборатории на исследовании.
Другие материалы по этой теме

Астрономы-любители случайно нашли межгалактическую базу пришельцев (ФОТО)

Уфологи нашли на Марсе "корабль пришельцев" и людей в черном

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга