Троюродный племянник Николая II скончался на 91-м году жизни.

Старший в роду Романовых - князь Димитрий Романович - умер в Дании в возрасте 90 лет, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на директора канцелярии главы российского императорского дома Александра Закатова.

"Глава российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна скорбит в связи с кончиной ее старшего родственника Дмитрия Романовича Романова (...) Для великой княгини это конечно утрата это уход человека, который тоже в определенной степени связывал нас с историей старой России" - цитирует Закатова телеканал.

По словам ужшкммт его супруги, княгини Феодоры Алексеевны, Димитрия Романовича госпитализировали на минувшей неделе в связи с резким ухудшением здоровья. Он скончался в госпитале 31 декабря.

Князь Дмитрий Романов родился 17 мая 1926 года во французском Антибе, где его родители были в эмиграции. Димитрий Романович был праправнуком по прямой линии императора Николая I.

Его отец Роман Петрович являлся троюродным братом и крестником последнего российского императора Николая II, а мать Прасковья Дмитриевна – дочерью графа Дмитрия Шереметева.

Последние годы Димитрий Романович жил в Дании. Он возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, помогал больницам и детдомам, сообщает ТАСС.

В 2016 году в Москве ему вручили орден Александра Невского за заслуги в распространении за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России.