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На YouTube появилось ФОТО и ВИДЕО Расула Мирзаева после вооруженного нападения на него

Опубликовано 01.01.17 14:33 На YouTube появилось ФОТО и ВИДЕО Расула Мирзаева после вооруженного нападения на него

Расул Мирзаев, последние новости 01.01.2017: на Ютуб появилось видео из квартиры бойца ММА сразу после нападения.

Раасул Мирзаев, последние новости 1 января 2017: спортсмена пытались задушить цепью

В распоряжении журналистов Лайфа оказались фото и видео с места ннападения на известного бойца ММА Расула Мирзаева.

Как ранее сообщал Topnews, в ночь на 31 декабря на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева неизвестные преступники напали в его квартире в Москве, избили битой и выстрелили в лицо.

Как сообщает издание, троих злоумышленников в квартиру впустила девушка — знакомая пострадавшего. Сразу после нападения Расул связался ужшкммт с близким другом. Товарищ бойца, приехав в квартиру спортсмена, вызвал полицию и врачей. 

По словам источника интернет-издания преступники попытались задушить спортсмена цепью, однако Мирзаев сумел дать отпор.

- Убегая оттуда, нападавшие оставили в квартире оружие — пистолет и цепь. Они также забрали деньги, но Расул пока не знает сколько: его сразу увезли в больницу. Скорее всего, они прихватили ещё и драгоценности, - рассказал собеседник Лайфа журналистам.

На опубликованном видео видно, что пол квартиры залит кровью, а сам Мирзаев едва находился в сознании.

На Ютуб опубликовано ВИДЕО из квартиры Мирзаева сразу после покушения

Сообщается, что в больнице врачи извлекли из тела Мирзаева две пули, одна из которых едва не попала в сердце.

Близкие спортсмена отрицают версию о мести, обсуждаемую в социальных сетях.

Тем временем, следствие уже располагает описанием личностей нападавших, которые попали в объективы камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде.

На кадрах видно, как злоумышленники стоят у входной двери в подъезд дома, где живет спортсмен.

Напомним, боец ММА Расул Мирзаев стал известен широкой общественности после того, как в 2012 году был осужден за убийство по неосторожности студента Ивана Агафонова.

Что касается его спортивной карьеры, то Мирзаев добился следующих титулов: чемпион России по MMA в весе до 60 кг, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо, и чемпион мира в весовой категории до 65 кг по версии Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой — 4".
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