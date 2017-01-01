"Столото", миллиард рублей разыгран в эфире НТВ: кто выиграл в лотерею в новогоднюю ночь?

Лотерея, миллиард рублей: о том, кто выиграл миллиард рублей в эфире НТВ в новогоднюю ночь, а также какие еще состоятся розыгрыши читайте в обзоре TopNews.

Кто выиграл миллиард: "Столото" разыграли 1 миллиард рублей в эфире НТВ

1 января жителей России интересует вопрос, кто же сорвал джек-пот всей своей жизни и стал обладателем столь внушительной суммы и выиграл миллиард в лотерею в новогоднюю ночь.

Тем не менее в данным момент эта информация не раскрывается, хоть результаты вчерашних розыгрышей и доступны на официальном сайте лотереи. Ожидается, что по мере обнародования ужшкммт данных - появится и та информация, которая затрагивает розыгрыша миллиарда рублей. Имя счастливчика должно быть озвучено совсем скоро.

"Мы от всей души поздравляем всех победителей! Список розничных точек, где можно получить выигрыши, находится здесь. А тем, кому повезло больше всех (выигравшим более 1 миллиона рублей), лучше всего приехать для оформления выигрыша в наш центральный офис, расположенный по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3. Перед приездом просьба позвонить по телефону +7 (499) 270-27-27 и согласовать время визита.

Скоро состоится трансляция еще четырех новогодних розыгрышей: «Гослото «7 из 49», Жилищной лотереи, «Золотой подковы» и «6 из 36». Приготовьтесь проверять билеты! Желаем вам как можно больше выигрышей в этот Новый год!", - говорится в поздравительном обращении.

Столото", миллиард рублей: как именно определился счастливчик и обладатель миллиарда?

Так, по первому тиражу лотереи "4 из 20" было определено восемь счастливых цифр (по четыре в верхнем и нижнем полях), полное совпадение которых принесло его владельцу билета один миллиард рублей.

"Столото", миллиард рублей: общий розыгрыш превышает миллиард рублей

Примечательно, что на самом деле в новогодний вечер была разыграна гораздо большая сумма денег, чем один миллиард. Согласно подведенным итогам первых четырех тиражей («Гослото «5 из 36» спецвыпуск», «Гослото «6 из 45» спецвыпуск», «Гослото «4 из 20» и Русского лото) общая сумма выигрыша составила 1 067 758 033 рубля .

"В первую очередь — о главных цифрах. По завершению розыгрышей вышеперечисленных лотерей мы насчитали:

— 9 миллионеров

— 44 разыгранных загородных дома

— 5 948 419 победителей

— 1 067 758 033 рубля — общая сумма всех выигрышей", - говорится в пресс-релизе сайта.