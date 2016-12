Флешмоб в космосе: астронавты МКС присоединились к Mannequin Challenge (ВИДЕО)

Французский астронавт Тома Песке опубликовал в Сети видео, на котором он и его коллеги с МКС замерли в невесомости, участвуя в флешмобе Mannequin Challenge.

Ролик, снятый на борту МКС, размещен в Twitter. Акция в исполнении астронавтов выглядит необычно за счет отсутствия гравитации.

We got the whole crew together and took the #MannequinChallenge to new heights #Proxima pic.twitter.com/vlOglQ3lEh