Флешмоб в космосе: астронавты МКС присоединились к Mannequin Challenge (ВИДЕО)

Французский астронавт Тома Песке опубликовал в Сети видео, на котором он и его коллеги с МКС замерли в невесомости, участвуя в флешмобе Mannequin Challenge.
Ролик, снятый на борту МКС, размещен в Twitter. Акция в исполнении астронавтов выглядит необычно за счет отсутствия гравитации.
Как писал Topnews, это флешмоб стартовал несколько месяцев назад и приобрел буквально вирусную популярность. Его придумали американские школьники из Джексонвиля, Флорида. Видео с людьми, изображающими манекены, затем выкладываются в интернет ужшкммт под хештегом #MannequinChallenge.
Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Является совместным международным проектом, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.