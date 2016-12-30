Флешмоб в космосе: астронавты МКС присоединились к Mannequin Challenge (ВИДЕО)

​Съемки проходили в воскресенье, когда у команды МКС выходной, и они решили "немного развлечься с микрогравитацией".

Французский астронавт Тома Песке опубликовал в Сети видео, на котором он и его коллеги с МКС замерли в невесомости, участвуя в флешмобе Mannequin Challenge.

Ролик, снятый на борту МКС, размещен в Twitter. Акция в исполнении астронавтов выглядит необычно за счет отсутствия гравитации.

We got the whole crew together and took the #MannequinChallenge to new heights #Proxima pic.twitter.com/vlOglQ3lEh — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 29 декабря 2016 г.

Как писал Topnews, это флешмоб стартовал несколько месяцев назад и приобрел буквально вирусную популярность. Его придумали американские школьники из Джексонвиля, Флорида. Видео с людьми, изображающими манекены, затем выкладываются в интернет ужшкммт под хештегом #MannequinChallenge.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Является совместным международным проектом, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.