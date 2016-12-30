YouTube ВИДЕО: в Ставрополе толпу детей затянуло в эскалатор, есть раненые

На Ютуб опубликовали ВИДЕО жуткого инцидента, произошедшего в ставропольском торговом центре "Европейский".

На Ютуб опубликовали страшные кадры происшествия в одном из торговых центров Ставрополя, где в эскалатор затянуло пятерых школьников. Все случилось в ТЦ "Европейский" и попало в объектив камеры видеонаблюдения.

По информации следствия, 29 декабря 44 учащихся двух третьих классов школы № 37 пошли в кинотеатр в сопровождении преподавателя. Однако во время передвижения на эскалаторе дети получили травмы. Это произошло, когда школьники следовали из кинотеатра "Киномакс" после ужшкммт просмотра мультфильма "Снежная королева".

Как видно на представленных кадрах, первые ученики спустились по эскалатору без педагога и не стали отходить далеко от движущихся ступеней. В результате возникла толпа, и одна из девочек упала, не сумев удержать равновесие. После этого на нее стали падать ехавшие следом дети. Началась страшная давка, и школьников стало затягивать под движущиеся ступени.

YouTube ВИДЕО: в Ставрополе детей затянуло в эскалатор

На помощь детям бросились несколько родителей и посетители торгового центра. Они оттаскивали учеников от эскалатора.

"Сегодня в торговом центре Европейский произошла трагедия. Четыре девочки упали на эскалаторе, и их волосы затянуло. Две девочки с тяжелыми рваными ранами доставлены в больницу две другие с рваными ранами рук и переломами также в больнице. Я вас прошу, не оставляйте без присмотра детей", — написал автор опубликованного в Сети видео.

"В этой суматохе и неразберихе у детей началась паника. Мой ребенок упал на спину, кто-то наступил ей на плечо, слава богу обошлось ушибами. А вот другим повезло меньше. Как рассказывает дочка, у одной из девочек на голове была рана, у другой — на спине гематома, еще один мальчик ушиб ногу. Увидев своих одноклассников в крови, многие стали плакать", — рассказала журналистам "Ставрополь-Поиск" мама одной из учениц.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.