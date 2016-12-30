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Выдворяемые из США дипломаты не могут вернуться в Россию из-за нехватки билетов

Опубликовано 30.12.16 10:54 Выдворяемые из США дипломаты не могут вернуться в Россию из-за нехватки билетов

Выдворяемые из США российские дипломаты столкнулись с неожиданными трудностями.

Российские дипломаты, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Москву. Дело в том, что перед Новым годом люди обычно раскупают все билеты, и этот год не стал исключением, сообщает "Интерфакс".

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», - сказал изданию информированный источник.

При этом он предположил, что выдворяемым ужшкммт дипломатическим работникам, скорее всего, придется ехать из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. Причем велика вероятность того, что дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете.

Еще один собеседник агентства сообщил, что вокруг «дачи» российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. «Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет», — рассказал он.

В четверг, 29 декабря, Госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата. Согласно заявлению ведомства, они действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом». Данные меры были приняты в качестве ответа на «вмешательство России в выборы в США», а также за «систематические преследования» американских дипломатов за рубежом.
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