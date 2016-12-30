Спецслужбы США опубликовали доклад о приписываемых России кибератаках

В документе ФБР и АНБ сказано, что Россия проводит хакерские атаки против властей и граждан США.

Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности США опубликовали совместный доклад о приписываемых РФ кибератаках. В документе говорится, в частности, о том, что спецслужбы России проводят хакерские атаки против американских властей и граждан.

В сообщении СМИ уточняется, что якобы устроенные Россией кибератаки являлись частью проводимой на протяжении десяти лет программы. При этом американские спецслужбы обвинили Россию в проведении информационных компаний против США, устройстве атак на элементы ужшкммт инфраструктуры, политические организации, корпорации, университеты и мозговые центры.

Так, первой по времени стала атака хакеров группировки APT29. Специслужбы утверждают, что они в основном добывали сведения с помощью распространения поддельных ссылок на сайты, похожие на те, которые они пытались атаковать. Летом 2015 года киберпреступникам, по сообщению спецслужб, удалось проникнуть на сервера одной из политических партий США, когда один из получателей рассылки открыл файл, прилагавшийся к электронному письму. Это позволило хакерам получить контроль над электронной почтой ряда сотрудников и скачать архив переписки.

Кроме того, в докладе сказано, что атака APT28 произошла весной 2016 года. Хакеры использовали похожий метод, добыв пароли к электронным письмам, опубликовав поддельную ссылку на сайт с рекомендацией поменять пароль для доступа к электронной почте.

Ряд сотрудников партии воспользовался этим, и в результате хакеры получили пароли к почтовым ящикам нескольких ключевых сотрудников. После этого добытая информация попала в СМИ, а на протяжении избирательной компании в США сайт WikiLeaks публиковал десятки пакетов данных, включавших переписку членов штаба Хиллари Клинтон - проигравшего кандидата Демократической партии США.

ФБР и Нацбезопасность уверены, что группировки продолжают атаковать американскую инфраструктуру, а последняя из подобных попыток произошла уже после выборов в США в ноябре 2016 года.

В заявлении подчеркивается, что Россия якобы провела "разрушительные кибератаки" и на другие страны.

Ранее президент США Барак Обама говорил о том, что "предвыборные" атаки прекратились после того, как в сентябре он попросил президента России Владимира Путина остановить их.

Как писал TopNews, накануне Вашингтон объявил о введении новых санкций против России за якобы исходившие от Москвы кибератаки в ходе президентской избирательной кампании.