Путин объявил о введении перемирия в Сирии (ВИДЕО)

Правительство Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и выводе войск.

Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня ужшкммт на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин на встрече с главами МИД РФ и Минобороны.

Он также добавил, что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания. "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - сказал Путин.

По словам главы государства, достигнутые договоренности являются результатом работы России с партнерами в регионе - Турцией и Ираном. Путин отметил, что МИД РФ и Минобороны постоянно находились в контакте с партнерами и в Дамаске, и в других столицах.

Семь группировок, подписавшие соглашение о прекращении огня в Сирии, составляют ядро и основные силы вооружённой оппозиции. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает RT.

Режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря. Министр отметил, что соглашение подписали вооруженные формирования, численность которых превышает 60 тысяч человек.