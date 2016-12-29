Герман Клименко допустил отключение РФ от "мирового Интернета"

Советника президента по Интернету считает, что России необходимо быть готовой к ситуации отключения от мировой Сети.

Как заявил советник президента России по Интернету Герман Клименко в интервью RT., наша страна должна быть готова к ситуации, когда ее отключат от мировой Сети.

"Наши западные партнёры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета", — отметил он.

По мнению Германа Клименко, вероятность ухудшения отношений России с Западом ужшкммт высока. На этом фоне одной из задач России является регулировка "российского сегмента Интернета" для того, чтобы защититься от "сценариев", подобных отключению России от мирового интернета.

"Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить", — сказал советник президента.

Как напоминает TopNews, в минувшем августе СМИ писали о том, что Координационный центр национального домена, управляющий доменами .ru и .рф, может перейти под контроль государственных структур.