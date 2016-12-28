Главред ИА REGNUM решил подать в суд на Марию Захарову за клевету

Тем временем в МИДе посоветовали главреду REGNUM подать в суд на самого себя.

ИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету. Заявление размещено на сайте агентства.

Возражение агентства вызвало высказывание Захаровой на еженедельном брифинге в МИД РФ. Комментируя задержание в Белоруссии журналистов ИА REGNUM, она сказала: «Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством REGNUM. Поэтому посол высказал нашу ужшкммт российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

Теперь ИА REGNUM официально заявляет, что полностью разделяет точку зрения Марии Захаровой о недопустимости использования слов «недонарод» или «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии. "Однако слово «недонарод» НЕ употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно", - говорится в заявлении.

Что же касается слова «недогосударство», то оно "употреблялось автором ИА REGNUM ТОЛЬКО в отношении Украины". "Чтобы М. Захаровой стал понятен смысл употребления этого слова, поясняем: говорить, что слово «недогосударство» было употреблено в ИА REGNUM в отношении Белоруссии, — так же верно, как считать, что слово «скотобаза», употребленное недавно М. Захаровой, относится ко всем женщинам. Одновременно отмечаем, что слово «недогосударство» (как и слово «скотобаза»), — это именно то слово, о защите свободы которого говорила М. Захарова на том же брифинге", - подчеркивают журналисты.

Они уверены, что тем самым Захарова "совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом". Поэтому они подают в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

В МИД России уже прокомментировали претензии ИА Regnum к официальному представителю внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. В сообщении ведомства говорится, что в МИДе с удивлением узнали, что ИА Regnum намерено подать в суд иск к Захаровой по защите чести и достоинства, нанесению вреда деловой репутации агентства из-за ее высказывания в ходе брифинга. В ответе МИДа представлен полный текст ответа Захаровой о задержанных журналистах.

«Возможно, руководство агентства Regnum просто запуталось. Так, накануне брифинга в МИД пришло письмо от главного редактора М.А. Колерова, в котором он просит прокомментировать заявление посла России в Белоруссии А.А. Сурикова относительно упомянутого задержания журналистов и рассуждает о том, что формально ИА Regnum должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления», — заявили в МИДе.

«Исходя из последних заявлений редакции Regnum, может быть, М.А. Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы: и о «соучастии в преступлении», и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством», — говорится в сообщении.