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Курс доллара и евро на сегодня, 28 декабря 2016: курс евро опустился ниже 63 рублей впервые за 1,5 года

Опубликовано 28.12.16 15:50 Курс доллара и евро на сегодня, 28 декабря 2016: курс евро опустился ниже 63 рублей впервые за 1,5 года

Курс валют на сегодня, 28 декабря 2016: единая европейская валюта преодолела важный психологический барьер.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 28 декабря 2016 составляет 60,85 руб., курс евро на сегодня равен 63,57 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 28 декабря 2016

Курс доллара в Сбербанке сегодня равен 59,64 руб. при покупке и 62,76 руб. при продаже банком, при этом курс евро на 28 декабря 2016 установлен на уровне 62,29 руб. и 65,79 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Курс евро 28 декабря 2016 года на торгах обновил полуторагодовой минимум

Курс евро 28 декабря 2016 года ужшкммт во второй половине торгов Московской биржи опустился ниже 63 рублей. Таким образом, европейская валюта обновила минимум с июля 2015 года. На 15:28 мск единая валюта подешевела более чем на 40 копеек до 62,99 рубля. 

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила о том, что рубль стал менее волатильным по отношению к цене на нефть. По ее словам, российская валюта "находит рыночный баланс, рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более-менее достойно", цитирует Набиуллину "Прайм".

Глава регулятора добавила, что Банк России при любом сценарии развития макроэкономической ситуации в нашей стране ожидает стабильный курс рубля. По ее словам, "плавающий курс – амортизатор внешних шоков".
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