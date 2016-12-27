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Крушение самолета в Сочи 2016: стали известны последние слова пилотов Ту-154

Опубликовано 27.12.16 21:38 Крушение самолета в Сочи 2016: стали известны последние слова пилотов Ту-154

Крушение Ту-154 над Черным морем: названа приоритетная версия крушения самолета в Сочи.

Авиакатастрофа в Сочи 2016, последние новости: стали известны последние слова пилотов Ту-154

Специалисты Минобороны провели анализ одного из самописцев Ту-154, упавшего в Черное море, передает Лайф со ссылкой на источник, близкий к следствию. Так, согласно расшифровке переговоров пилотов, разговор прерывается восклицанием: «Закрылки, сука! Командир, падаем!»

Источника агентства также добавил, что пленка речевого черного ящика не пострадала при падении самолета, а работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата.

Эту ужшкммт же информацию подтвердил источник «Интерфакса». По его словам, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился.

СМИ также сообщают, что спасатели извлекли из-под воды два оставшихся «черных ящика» Ту-154, их состояние является удовлетворительным, и они подлежат расшифровке.

Крушение Ту-154 над Черным морем: названа приоритетная версия крушения самолета в Сочи 

Согласно предварительным выводам экспертов, приоритетной версией причин катастрофы стала ошибка пилотирования военного самолета.

Также по последним данным, спасатели извлекли из-под воды все три бортовых самописца Ту-154. Их состояние является удовлетворительным, их можно расшифровать.

ТАСС сообщает, что водолазы подняли второй двигатель самолета. Источник в штабе по проведению поисковой операции сообщил, что "он почти целый, но имеет деформации".

Авиакатастрофа в Сочи 2016, последние новости: опубликована полная расшифровка последние минуты разговора пилотов перед крушением

Как передает Лайф, нештатная ситуация стала неожиданностью для членов экипажа и в первые секунды оба пилота растерялись, однако быстро взяли себя в руки и стали пытаться спасти самолёт.

Сложность в расшифровке для экспертов представляет большое количество посторонних шумов, присутствующих на записи. Так, часть фраз и слов легко читаемы, однако, возможно, ключевые, скрываются за громким звуком сигнализаций.

Расшифровка:
— ...Скорость 300... (Неразборчиво.)
— (Неразборчиво.)
— Забрал стойки, командир.
— (Неразборчиво.)
— Ух, ё-мое!
(Звучит резкий сигнал.)
— Закрылки, сука, чё за х**ня!
— Высотометр!
— Нам... (Неразборчиво.)
(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)
— (Неразборчиво.)
— Командир, мы падаем!
КОНЕЦ ЗАПИСИ 

Напомним, самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в город Латакия (Сирия) утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту воздушного судна находились 92 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.
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