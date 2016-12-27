Крушение Ту-154, последние новости: очевидец снял на ВИДЕО взлёт, полёт и падение самолета в Черное море

Крушение самолета в Сочи 2016: специалисты приступили к расшифровке записей доставленного в Москву «черного ящика» разбившегося Ту-154, а также стали известны новые обстоятельства падения Ту-154.

Авиакатастрофа в Сочи 2016, последние новости: СК изъял у нового очевидца записи полета и падения Ту-154

В СК России установлены и допрошены новые очевидцы крушения самолёта Минобороны России Ту-154, передает RT со ссылкой на пресс-релиз ведомства. Кроме того, изъяты записи посадки Ту-154 в аэропорту в Сочи.

«Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлёт, последующий полёт и падение воздушного судна в море», — говорится в сообщении.

Между тем специалисты приступили к расшифровке записей ужшкммт доставленного в Москву «черного ящика» разбившегося Ту-154, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление главы Минтранса Максима Соколова.

По его словам, самописец фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения.

Соколов добавил, что данные с регистратора очень важны для следствия и помогут выяснить причины аварии.

По его мнению, причинами трагедии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета. Он напомнил, что теракт не входит в число основных версий крушения.

Крушение Ту-154 над Черным морем: стали известны новые обстоятельства падения Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший катастрофу близ Сочи 25 декабря, упал в Черное море во время маневра вправо на скорости более 500 километров в час, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

В момент катастрофы воздушное судно летело с сильно задранным носом, уточнил собеседник агентства. «Самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник рассказал, что самолет «шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону».

Кроме того, источники не исключают, что катастрофа могла произойти по нескольким причинам сразу, в частности из-за сочетания ошибочных действий экипажа и неполадки одного из двигателей.

Крушение Ту-154 над Черным морем: версии падения самолета

В качестве приоритетной версии гибели самолета следствие рассматривает возможность попадания в двигатель самолета посторонних предметов. «Коммерсантъ» в свою очередь писал со ссылкой на очевидца произошедшего, что экипаж как будто пытался посадить воздушное судно на воду. В то же время очевидец отметил, что Ту-154 летел с неестественно задранным носом.

Напомним, самолёт Ту-154, следовавший из Сочи на авиабазу Хмеймим, разбился утром 25 декабря. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека.