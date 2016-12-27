Московский суд признал события на Майдане в 2015 году госпереворотом на Украине

Инициатор иска - экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник рассказал о своих дальнейших шагах.

Во вторник, 27 декабря, Дорогомиловский суд Москвы вынес решение по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника. Так, он признал смену власти на Украине в 2014 году госпереворотом, передает РИА Новости.

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», - сказала судья Анна Шипикова.

В ходе рассмотрения иска допрашивались бывшие высокопоставленные чиновники Украины. Все они заявили, что однозначно расценивают события 2014 года как антиконституционный и государственный переворот. В частности, по словам экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якеменко, всем, что происходило ужшкммт на майдане Незалежности (площади Независимости), руководили официальные лица США. При этом, как подчеркивали свидетели, на майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши

По словам Олейника, штаб демонстрантов находился в здании американского дипведомства. «В посольстве США действовал штаб «майдана», — утверждает он.

Экс-депутат назвал захват административных зданий, изменение законодательства и отстранение руководства страны от власти основными признаками госпереворота. Свидетели подчеркнули, что протестующими руководили инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши, отмечает RT. Так, по словам экс-главы администрации президента Украины Андрея Клюева, снайперы на Майдане «были организованы представителями Грузии». «Были и снайперы из Прибалтики», — добавил он.

Инициатор иска, экс-депутат Владимир Олейник, по итогам суда рассказал о последующих шагах, которые намерен предпринять в связи с вынесенным решением. По его словам, в юридическую силу вердикт вступит через месяц.

«Дальше мы должны с этим целостным документом ознакомить украинское общество. Тогда украинский народ не понимал, что осуществляются антиконституционные действия. Потому что лидеры «майдана» и европейские лидеры убеждали украинское общество: всё, что происходит на Украине, — остаётся в рамках действующей Конституции. Мы будем обращаться в Венецианскую комиссию с просьбой дать юридическое заключение относительно тех изменений, которые были внесены в Конституцию в феврале 2014 года. Вероятно, через ОБСЕ, поскольку субъектами обращения не могут быть граждане», — отметил Олейник.

Олейник также заявил, что планирует обратиться к народным депутатам Украины с просьбой сделать представление в Конституционный суд страны.