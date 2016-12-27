Курс доллара на сегодня, 27 декабря 2016: эксперты назвали три причины, по которым нужно продавать рубль

Курс валют на сегодня, 27 декабря 2016: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 27 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 декабря 2016, ЦБ РФ

Курс доллара на 27 декабря 2016 составляет 60,90 руб., официальный курс евро на сегодня составляет 63,72 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 декабря 2016

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 59,64 руб. при покупке и 59,64 руб. при продаже банком, курс евро на 27 декабря 2016 был установлен на уровне 62,29 руб. и 65,79 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на конец декабря 2016 в России: мнение экспертов

По ужшкммт словам старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, пара EUR/USD не смогла уйти ниже 1,0350, демонстрировав рост четыре дня подряд и вплотную приблизившись к отметке 1,05. Не исключено, что в последнюю неделю 2016 года восходящее движение вверх продолжится.

Как отмечает Афанасьева, в сложившейся ситуации свою роль может сыграть тонкий рынок и фиксация прибыли в преддверии празднования Нового года, а евро за последние два месяца потерял почти 1000 пунктов, поэтому переизбыток коротких позиций по паре очевиден. Таким образом, закрытие позиций на продажу может поддержать рост европейской валюты.

"Отчасти разворот евро может поддерживать и страхи по поводу инфляции. Недавно представитель ЕЦБ Вайдман заявил, что не стоит затягивать с повышением ставки, так как резкая девальвация валюты может спровоцировать скачок цен", - отмечает эксперт.

Также, по словам Афанасьевой, ЕЦБ объявил, что приостановит покупки облигаций с 22 декабря по 1 января из-за с низкой ликвидностью.

"Это может вызвать рост доходности по облигациям еврозоны и поддержать евро. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 1,0520, однако здесь будьте осторожны – на рынок могут вернуться медведи, чтобы продать пару по привлекательной цене", - считает аналитик.

На этом фоне пара USD/RUB пережила пик налоговых выплат, а это означает, что рубль лишился одного из сильнейших факторов своей поддержки. Однако пока остается такой серьезный драйвер, как нефть.

"Во вторник и в среду в центре внимания вновь будут данные по коммерческим запасам нефти США в подземных хранилищах. Если показатели вновь подтвердят прирост объемов, как и на прошлой неделе, это может надавить на российскую валюту. И это причина номер два для роста пары", - сказала Афанасьева.

В качестве третьей причины она называет возможную фиксацию прибыли в преддверии новогодних каникул .

"Таким образом, мы не исключаем, что пара во вторник сможет вырасти к отметке 61,70, что откроет путь к 62,40", - добавила аналитик.