Опубликованы последние ФОТО Джорджа Майкла перед смертью Фотографии были сделаны 14 сентября в одном из ресторанов неподалеку от его дома в Оксфордшире, когда Джордж Майкл ужинал с друзьями. В Сети пояпали последние фото умершего Джорджа Майкла. Британских папарацци застали его в ресторане, наслаждаясь сигаретой и вином в компании своего возлюбленного Фади Фаваза. На опубликованных снимках (которые находятся в свободном доступе в Интернете) очень сложно распознать в оплывшем мужчине некогда стройного, подтянутого харизматичного музыканта. По данным Perth now, фотографии были сделаны 14 сентября в одном из ресторанов неподалеку от его дома в Оксфордшире, когда Джордж Майкл ужинал с друзьями. Напомним, Джордж Майкл ужшкммт скончался 26 декабря на 54-м году жизни. Он умер в частном доме в графстве Оксфордшир. Причиной кончины артиста называют сердечную недостаточность. В полиции заявили, что на теле музыканта нет следов насильственной смерти. Как видно на снимках, от былой красоты певца не осталось и следа. Год назад он прошел лечение от наркотической зависимости в одной из самых хороших швейцарских клиник, а также боролся с несколькими недугами. Тем временем поп-король сильно поправился и стал мало узнаваем. Джордж Майкл начал музыкальную карьеру в 1980-х годах, выступая в дуэте Wham!. На счету певца есть три «Грэмми» и пять премий MTV.