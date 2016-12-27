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Опубликованы последние ФОТО Джорджа Майкла перед смертью

Опубликовано 26.12.16 21:25 Опубликованы последние ФОТО Джорджа Майкла перед смертью

Фотографии были сделаны 14 сентября в одном из ресторанов неподалеку от его дома в Оксфордшире, когда Джордж Майкл ужинал с друзьями.

В Сети пояпали последние фото умершего Джорджа Майкла. Британских папарацци застали его в ресторане, наслаждаясь сигаретой и вином в компании своего возлюбленного Фади Фаваза.

На опубликованных снимках (которые находятся в свободном доступе в Интернете) очень сложно распознать в оплывшем мужчине некогда стройного, подтянутого харизматичного музыканта.

По данным Perth now, фотографии были сделаны 14 сентября в одном из ресторанов неподалеку от его дома в Оксфордшире, когда Джордж Майкл ужинал с друзьями.

Напомним, Джордж Майкл ужшкммт скончался 26 декабря на 54-м году жизни. Он умер в частном доме в графстве Оксфордшир. Причиной кончины артиста называют сердечную недостаточность. В полиции заявили, что на теле музыканта нет следов насильственной смерти.

Как видно на снимках, от былой красоты певца не осталось и следа. Год назад он прошел лечение от наркотической зависимости в одной из самых хороших швейцарских клиник, а также боролся с несколькими недугами. Тем временем поп-король сильно поправился и стал мало узнаваем.

Джордж Майкл начал музыкальную карьеру в 1980-х годах, выступая в дуэте Wham!. На счету певца есть три «Грэмми» и пять премий MTV. 
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