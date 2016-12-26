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Начальника аппарата Сечина нашли мертвым в центре Москвы

Опубликовано 26.12.16 17:38 Начальника аппарата Сечина нашли мертвым в центре Москвы

Глава аппарата руководителя «Роснефти» Олег Еровинкин скончался в центре Москвы.

Начальник управления аппарата президента "Роснефти" найден мёртвым в Москве. По информации Лайфа, тело 61-летнего Олега Еровинкина — главы управления аппарата президента "Роснефти" Игоря Сечина — обнаружили в автомобиле в центре Москвы сегодня утром. Причины гибели выясняют следователи.

 Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает РИА Новости, в «Роснефти» подтвердили смерть главы аппарата. По предварительным данным, Олег Еровинкин скончался от сердечного приступа.

По данным из открытых ужшкммт источников известно, что Олег Еровинкин являлся генералом ФСБ. В органах КГБ СССР он служил с 1976 года. В начале 90-х Еровинкин перешёл на работу в администрацию президента Ельцина, а в 1994-м был назначен замначальника отдела контроля за защитой государственных секретов Управления кадров АП. После этого Еровинкин работал начальником отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ. С 2008 года он руководил секретариатом зампредседателя Правительства РФ Игоря Сечина.

В 2012-м ушёл на работу в "Роснефть" вслед за Сечиным.
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